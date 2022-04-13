WhatsApp ecco le nuove funzionalità in arrivo
di Redazione
13/04/2022
Nuove funzionalità stanno arrivando su WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate. Meta ora aggiunge nuovi strumenti di disegno alla sua applicazione di messaggistica istantanea.
Secondo WaBetaInfo, nella versione beta di iOS 22.8.0.73, disponibile solo in alcune regioni, è apparso un nuovo strumento di disegno, aggiunto all'applicazione e che aiuta a modificare le immagini.
Secondo Hardwarehaber, all'app sono stati aggiunti un nuovo strumento di sfocatura per la funzione di scarabocchio e tre nuove opzioni per la penna.
Tuttavia, il nuovo aggiornamento consentirà agli utenti di scarabocchiare sulle immagini o modificare queste immagini con note e descrizioni speciali.
Si ritiene che la funzionalità, ancora in fase di test, arriverà in futuro nella versione Android.
