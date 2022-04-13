Attenzione a questa app per gli smartphone Android

Con il mondo mobile in via di sviluppo, tutti i nostri dati importanti sono ormai memorizzati sugli smartphone.

Tuttavia, questa situazione fa sì che i pirati informatici siano sempre più pericolosi. Oggi, in particolare gli archivi di applicazioni sono pieni di applicazioni che contengono trojan che acquisiscono i dati degli utenti.

A questi ne è stato aggiunto uno nuovo. È stata rilevata un'applicazione nel Google Play Store, che contiene trojan e ricava dati importanti, comprese le informazioni bancarie.

La società di sicurezza olandese ThreatFabric ha annunciato di aver rilevato un'applicazione con un trojan bancario chiamato Octo, che è stato scaricato più di 50.000 sul Google Play Store.

Sebbene l'applicazione chiamata Fast Cleaner sembri pulire i dispositivi, acquisisce segretamente i dati dell'utente in background.

Octo trojan fornisce l'accesso remoto ai cybercriminali sui dispositivi. In questo modo, una persona malintenzionata può eseguire l'azione desiderata come se stesse semplicemente utilizzando il telefono. Può trasmettere password agli hacker istantaneamente tramite keylogger.

A questo punto, il malware dirotta segretamente i dati degli utenti riducendo al minimo la luminosità dello schermo dello smartphone e disabilitando le notifiche. In questo modo le persone non hanno dubbi.

Fast Cleaner con Octo trojan, che può accedere in remoto a informazioni sensibili inclusi conti bancari, è stato rimosso dal Google Play Store.

Tuttavia, il pericolo continua per gli utenti che hanno già scaricato l'applicazione sui propri dispositivi. Per questo motivo ThreatFabric consiglia di rimuovere immediatamente l'applicazione in questione dai dispositivi.