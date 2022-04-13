Loading...

Nuovi virus scoperti negli oceani

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2022

Secondo un nuovo studio condotto da scienziati statunitensi, negli oceani sono stati rilevati più di 5.500 nuovi tipi di virus.

Nello studio pubblicato sulla rivista Science, è stato affermato che sono stati analizzati decine di migliaia di campioni di acqua provenienti da tutto il mondo, mentre sono stati rilevati virus a RNA o virus che utilizzano l'RNA come materiale genetico.

"C'è molta nuova diversità e un nuovo phylum, Taraviriicota, è stato trovato in tutti gli oceani, il che suggerisce che sono ecologicamente importanti", ha detto l'autore principale dello studio, Matthew Sullivan, professore di microbiologia alla Ohio State University, che ha parlato della ricerca.

Sebbene i virus a RNA siano noti per causare malattie negli esseri umani che vanno dal comune raffreddore all'ultimo Covid-19, infettano anche piante e animali importanti per l'uomo.

Nei risultati dello studio, che è stato condotto con campioni d'acqua raccolti dagli oceani per quattro anni, sono stati esaminati più di 44mila geni e le affermazioni "Abbiamo identificato un totale di 5.504 nuovi virus RNA marini e abbiamo scoperto che il numero di phyla di virus a RNA conosciuti è 10."

Queste nuove sequenze, che sono state rilevate insieme ai dati ottenuti dopo la ricerca, aiutano gli scienziati a comprendere meglio non solo la storia dello sviluppo dei virus a RNA, ma anche lo sviluppo dei primi anni di vita sulla Terra.

