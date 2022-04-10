Le leggi della fisica potrebbero anche cambiare

Gli scienziati che lavorano sulle particelle subatomiche hanno ottenuto risultati che potrebbero cambiare le attuali leggi della fisica.

Di conseguenza, è stato scoperto che una particella subatomica nota come bosone W potrebbe essere più pesante di quanto si pensasse in precedenza.

La maggior parte di noi impara a scuola che il più piccolo elemento costitutivo della materia è l'atomo; ma in realtà le cose sono un po' diverse da così.

Nella struttura della materia, ci sono "particelle subatomiche" che compongono anche l'atomo, che sono molto più piccole dell'atomo.

Queste piccole particelle, che non sono ancora del tutto comprese, costituiscono la base del "Modello Standard", che in realtà è il modello più importante di tutta la fisica delle particelle.

Secondo una nuova ricerca, sembra possibile che una particella subatomica chiamata bosone W possa essere più pesante di quanto si pensasse in precedenza.

Si afferma che questa scoperta potrebbe portare a un cambiamento radicale della comprensione di come funziona la fisica su scala micro.

In effetti, alcune incongruenze nei dati presentati dal Modello Standard sono nell'agenda del mondo scientifico da tempo e questa nuova ricerca offre una 'soluzione' al problema esistente.

Gli scienziati del Fermi National Accelerator Laboratory degli Stati Uniti, che hanno lavorato per 10 anni per analizzare le misurazioni di massa del bosone W, una "particella sorella" meno conosciuta del bosone di Higgs, che svolge un ruolo nel decadimento radioattivo, hanno raggiunto un nuova svolta nella scienza.

Di conseguenza, gli scienziati hanno scoperto che il bosone W potrebbe essere leggermente più pesante di quanto le teorie fisiche abbiano ipotizzato finora.

In effetti, questo significa che le leggi della fisica possono essere riscritte in quanto contraddice il cosiddetto Modello Standard, una teoria fondamentale della fisica che spiega come il mondo si adatti in armonia alla microscala.

Perché il bosone W in questione viene utilizzato come uno dei componenti principali di questo modello. Naturalmente, questo bosone essendo più pesante farà si che i calcoli dovranno essere rifatti da capo.