Quali sono gli smartphone con le radiazioni più elevate
di Redazione
10/04/2022
BanklessTimes ha compilato gli smartphone con il SAR più alto nel suo ultimo rapporto.
Quando vogliamo acquistare uno smartphone, di solito prestiamo attenzione ad aspetti come funzionalità, design e prezzo.
Tuttavia, purtroppo ignoriamo la possibilità che il dispositivo possa danneggiare la salute umana. Certo, quando preferiamo i prodotti di noti produttori come Apple, Samsung e Xiaomi, non ci sono molti problemi.
Perché gli smartphone di queste aziende passano attraverso alcuni controlli in termini di standard sanitari prima di essere messi in vendita.
Uno dei fattori che danneggiano la salute umana, se è alto negli smartphone, è il valore SAR.
Cosa vuol dire SAR e quali sono i valori più alti
Il valore SAR, chiamato anche Tasso di assorbimento specifico, indica la quantità di radiazioni emesse dagli smartphone verso corpo umano. Questa radiazione inizia a danneggiare il corpo umano dopo un certo tempo.
Il valore SAR è misurato in valori per 1 grammo di tessuto. Questa misura, espressa in unità di misura W/Kg , è un punto a cui prestare attenzione.
BanklessTimes ha compilato gli smartphone con il SAR più alto nel suo ultimo rapporto. C'è solo un modello nell'elenco che supera il limite massimo della FCC di 1,6 W/Kg.
Questo dispositivo è Motorola Edge, che è stato presentato agli utenti nel 2020 con un tasso di radiazione di 1,79 W/Kg.
La quantità di radiazioni degli altri modelli nell'elenco è rimasta al di sotto del limite specificato. Ad esempio, se consideriamo i valori SAR di 0,19W/Kg di modelli come il Galaxy Note 10+ introdotto nel 2019, possiamo dire che le cifre in lista sono ancora elevate.
- Smartphone con i valori SAR più elevati:
- Motorola Edge – 1,79W/Kg
- ZTE Axon 11 5G – 1,59W/Kg
- OnePlus 6T – 1,55W/Kg
- Sony Xperia XA2 Plus – 1,41W/Kg
- Google Pixel 3 XL – 1,39 W/Kg
- Google Pixel 4a – 1,37W/Kg
- OPPO Reno5 5G – 1, 37W / Kg
- Sony Xperia XZ1 Compatto – 1,36W/Kg
- Google Pixel 3 – 1,33 W/Kg
- OnePlus 6 – 1,33W/kG
