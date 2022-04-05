Loading...

Sony Playstation, pronti ad acquisire nuovi studio games

05/04/2022

Gli eventi popolari dell'ultimo periodo nel settore dei giochi sono senza dubbio grandi acquisizioni effettuate e di recente, è arrivata una dichiarazione di Jim Ryan in questa direzione.

Il boss di PlayStation Jim Ryan, ha recentemente partecipato a un podcast e ha fatto una dichiarazione importante.

Dice che PlayStation sta facendo più piani di acquisto. Sfortunatamente, non si sa quali studi siano in programma.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che PlayStation abbia in programma di acquistare uno studio delle dimensioni di Bethesda, ma non ci sono informazioni su quale e quanto sia reale il piano. 

Ultimamente abbiamo sentito alcune grandi acquisizioni da grandi aziende, quindi potrebbe non essere una sorpresa. 

Tuttavia, si può dire con certezza che PlayStation apporterà grandi novità con il nuovo sistema PS Plus.

