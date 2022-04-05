iPhone 14 arrivano finalmente i prezzi ufficiali

Apple si prepara a presentare la nuova serie iPhone 14 al suo evento di settembre.

Nella nuova serie; Ci saranno i modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max. Con le sue caratteristiche tecniche e le novità di design da tempo, sono stati annunciati anche i prezzi consigliati.

Quali saranno i prezzi consigliati della nuova serie iPhone 14

I cartellini dei prezzi della serie iPhone 14, che Apple introdurrà a settembre, saranno i seguenti, secondo il rapporto Gizchina:

iPhone 14 è di 799 dollari

iPhone 14 Pro è di 1099 dollari

iPhone 14 Max è di 899 dollari

iPhone 14 Pro Max è di 1.199 dollari

Quali sono le specifiche tecniche della serie iPhone 14

Il modello iPhone 14 verrà equipaggiato con un display LTPO da 6,06 pollici a 120 Hz che supporta la frequenza di aggiornamento della promozione.

Grazie a questa tecnologia, il telefono ridurrà al minimo il consumo della batteria a una frequenza di aggiornamento elevata. Lo smartphone uscirà fuori dagli schemi con 6 GB di RAM e processore A15 Bionic.

Il modello iPhone 14 Pro sarà dotato di un display OLED LTPO da 6,06 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo smartphone riceverà la sua potenza dal processore A16 Bionic.

L'iPhone 14 Max sarà dotato di un display OLED LTPO da 6,68 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo sarà alimentato dal processore A15 Bionic.

L'iPhone 14 Pro Max sarà dotato di un display OLED LTPO da 6,68 pollici. Lo smartphone riceverà la sua potenza dal processore A16 Bionic.

foto@Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons