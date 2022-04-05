Loading...

WhatsApp, prove tecniche per la fotocamera Android

05/04/2022

La piattaforma di messaggistica WhatsApp lancerà una nuova interfaccia utente per la fotocamera in una prossima versione beta per dispositivi Android.

Gli utenti Android non dovrebbero quindi allarmarsi se vedranno presto una panoramica della fotocamera modificata in WhatsApp.

Lo ha annunciato il sito tecnologico WABetaInfo. Hanno notato un'interfaccia aggiornata per la fotocamera in una nuova versione beta dell'applicazione per smartphone Android.

Questo è stato già utilizzato su iOS per un po', ma sarà presto ampliato.

Alcuni utenti di WhatsApp con l'ultima beta hanno notato un nuovo design quando hanno aperto la loro fotocamera negli ultimi giorni.

Ciò offre più spazio ai pulsanti accanto al pulsante di scatto e il flash viene spostato in alto a destra. Anche la schermata in cui puoi scegliere i media ha un aspetto leggermente diverso.

Per il momento, la funzione beta viene sistematicamente implementata sugli smartphone Android partecipanti.

Non è ancora chiaro quando questo apparirà nella normale applicazione di WhatsApp. Probabilmente ci vorrà un altro mese prima che tutti possano usufruire dell'aggiornamento.

