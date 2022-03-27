Loading...

iPhone costa troppo, nasce Apple Rental Service

27/03/2022

Nei paesi in cui i prodotti Apple sono costosi, si sta passando al metodo di noleggio in modo che più persone possano usarlo.

Presto sarà possibile noleggiare un iPhone o un iPad, come un abbonamento ad un servizio digitale o un servizio di autonoleggio.

Secondo Gurman, Apple sta passando a una sorta di modello basato su abbonamento. Di conseguenza, il gigante della tecnologia potrebbe presto lanciare un servizio in cui i clienti possono noleggiare un iPhone pagando una quota di abbonamento.

Oltre all'iPad, si vogliono combinare i servizi come Apple One e Apple Care con il suo servizio in abbonamento. Accelerando il proprio lavoro, l'azienda punta a introdurre il servizio quest'anno.

Ci sono opinioni diverse su questo argomento sui social media. Tuttavia, la maggior parte degli utenti afferma che questo servizio potrebbe avere un senso.

Perché potrebbe avere più senso testare un iPhone appena rilasciato per alcune settimane prima di acquistarlo.

