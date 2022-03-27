Quali sono i migliori processori mobili del momento?

Apple sembra aver vinto la grande competizione nel settore, per quanto riguarda i processori dei nostri dispositivi mobili.

Nei test di confronto dei processori condotti da Geekwan, sono stati testati tutti i processori sul mercato.

Per quanto riguarda il processore, negli ultimi mesi c'è stata una competizione Snapdragon 8 Gen 1 tra Xiaomi e Motorola.

Tuttavia, il vincitore è stato il Motorola Edge X30. Mentre questo è il caso sul lato Android , possiamo dire che le cose stanno andando senza intoppi sul lato Apple.

Nel rapporto pubblicato da Geekwan, il miglior processore mobile è stato il processore Apple M1 utilizzato nei modelli di iPad.

Apple M1 (iPad) – 295,4 pu

Apple A12Z – 198,5 puan

Apple A15 ( iPhone 13 Pro Max) – 193,7 puan

Apple A12X – 190,1 puan

Apple A15 (iPhone 13) – 176 puan

Apple A14 (iPad) – 168,4 puan

MediaTek Dimensity 9000 – 167,9 signora

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 153,6 puan

Apple A14 -148,5 puan

Apple A13 – 129 puan

foto@Sonic8400, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons