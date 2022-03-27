Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Quali sono i migliori processori mobili del momento?

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Apple sembra aver vinto la grande competizione nel settore, per quanto riguarda i processori dei nostri dispositivi mobili.

Nei test di confronto dei processori condotti da Geekwan, sono stati testati tutti i processori sul mercato.

Per quanto riguarda il processore, negli ultimi mesi c'è stata una competizione Snapdragon 8 Gen 1 tra Xiaomi e Motorola.

Tuttavia, il vincitore è stato il Motorola Edge X30. Mentre questo è il caso sul lato Android , possiamo dire che le cose stanno andando senza intoppi sul lato Apple.

Nel rapporto pubblicato da Geekwan, il miglior processore mobile è stato il processore Apple M1 utilizzato nei modelli di iPad.

Apple M1 (iPad) – 295,4 pu

Apple A12Z – 198,5 puan

Apple A15 ( iPhone 13 Pro Max) – 193,7 puan

Apple A12X – 190,1 puan

Apple A15 (iPhone 13) – 176 puan

Apple A14 (iPad) – 168,4 puan

MediaTek Dimensity 9000 – 167,9 signora

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 153,6 puan

Apple A14 -148,5 puan

Apple A13 – 129 puan

foto@Sonic8400, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone costa troppo, nasce Apple Rental Service

Articolo Successivo

iPhone, il Face ID non sarà disponibile sotto il display

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022