iPhone, il Face ID non sarà disponibile sotto il display

24/03/2022

Secondo indiscrezioni trapelate in rete, si dovrà aspettare ancora un po' per un iPhone a tutto schermo, l'iPhone 16 dovrebbe essere il primo iPhone con i sensori Face ID sotto lo schermo.

Gli iPhone hanno mostrato una tacca dall'iPhone X nel 2017. Si tratta di una parte dello schermo, in cui sono nascosti la selfie camera e i sensori Face ID.

Con l'arrivo dell'iPhone 13, questa tacca è finalmente diventata un po' più piccola e l'iPhone 14 Pro sembra sostituire la tacca per due piccoli fori nello schermo.

Ma quando vedremo finalmente tutto il display iPhone libero?

Secondo il noto Ross Young, i sensori Face ID scompariranno sotto lo schermo solo con il prossimo iPhone 16.

Ci vorranno almeno altri 2,5 anni.

Young afferma, tuttavia, che l'intera serie di iPhone 15 avrà due fori nello schermo, proprio come l'iPhone 14 Pro.

Apple si riserva ancora un po' di tempo per assicurarsi che Face ID funzioni in modo ottimale, anche se i sensori sono sotto lo schermo.

Il rumor non dice nulla sul futuro della selfie camera. Quindi resta da vedere se anche questo alla fine scomparirà sotto lo schermo.

foto@hurk, CC0, via Wikimedia Commons

