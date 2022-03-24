Loading...

Twitter offre la possibilità di creare la propria GIF

Redazione Avatar

di Redazione

24/03/2022

Twitter consente ai suoi utenti di creare le proprie GIF con la fotocamera del proprio dispositivo iOS e quindi di inviarle.

Vuoi rendere gli eventi divertenti della tua giornata ancora più memorabili in un tweet?

Allora non devi aspettare ancora per molto. Twitter sta lanciando una nuova funzionalità che ti consente di creare e pubblicare GIF direttamente dall'app della tua fotocamera.

La piattaforma ha annunciato l'arrivo della nuova funzionalità in un tweet.

La funzionalità è ora disponibile per tutti gli utenti, ma solo su smartphone iOS. Non è ancora del tutto sicuro quando o se arriverà mai su Android.

La nuova funzionalità è molto semplice. Nell'app Twitter per iOS, premi il pulsante per creare un nuovo tweet, quindi vai alla tua fotocamera.

Imposta la modalità GIF lì e premi registra. Questo rende la nuova opzione abbastanza simile ai Boomerang che puoi creare con Instagram.

Con il suo annuncio, Twitter è stato così gentile da fornire un piccolo tutorial passo dopo passo.

