Spotify sperimenta il pagamento direttamente dalla app

Presto sarà possibile pagare nella versione Android dell'app Spotify tramite l'opzione di pagamento di Spotify o tramite Google Play Store.

Questo è un esperimento del gigante della tecnologia che inizia con la piattaforma audio più famosa del mondo.

Verrai indirizzato al sito della piattaforma audio per eseguire il processo di pagamento; È ovvio che la procedura di pagamento potrà presto essere completata all'interno dell'app stessa. Non è ancora chiaro come esattamente ciò accadrà.

Gli accordi arrivano in un momento in cui c'è molta pressione politica per allentare le regole nei negozi di download al fine di creare condizioni di gioco più eque.

Il test si svolgerà in un "numero selezionato di paesi" e si basa su ciò che Google (e Apple) è già obbligato a fare in Corea del Sud in base a una nuova legge.

La possibilità di offrire un'alternativa oltre al checkout del Play Store diventerà disponibile per un "piccolo numero di sviluppatori partecipanti".

Google parla di "primo partner logico" perché dispone di uno dei servizi in abbonamento più importanti ed è disponibile in tutto il mondo, per una gamma di dispositivi.

Google prosegue affermando che la prova aiuterà l'azienda "a capire meglio se e come le scelte di pagamento funzionano bene per gli utenti in diversi paesi e per gli sviluppatori".

Inoltre, non è ancora noto cosa significhi l'accordo per il prezzo dell'abbonamento, se gli utenti possono effettuare transazioni tramite più metodi di pagamento.

Infine, anche quali paesi e sviluppatori parteciperanno è un punto interrogativo. Un portavoce di Google non è stato in grado di fornire una risposta certa. Spotify renderà disponibile l'opzione di pagamento in tutti i mercati in cui opera.