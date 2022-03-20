Xiaomi, quali modelli saranno compatibili con Android 13
di Redazione
20/03/2022
Xiaomi continua la distribuzione dell'interfaccia MIUI 13 basata su Android 11 e 12 senza rallentamenti. L'azienda, che ha recentemente rivolto la sua attenzione ai mercati globali, inizierà ad aggiornare i propri dispositivi con il rilascio di Android 13, che è stato rilasciato con la seconda anteprima per sviluppatori qualche tempo fa.
Quindi quali modelli Xiaomi riceveranno l'aggiornamento o no?
Non va dimenticato che Xiaomi è una delle aziende più flessibili quando si parla di aggiornamento.
Perché, come abbiamo visto da vicino durante il processo di distribuzione della MIUI 13, un dispositivo che era stato precedentemente annunciato per ricevere un aggiornamento può essere rimosso dall'elenco con una decisione improvvisa in un secondo momento.
Lo stesso vale per i modelli che non riceveranno l'aggiornamento. Da segnalare, infine, che questi dispositivi non sono ancora confermati da Xiaomi e sono condivisi da fonti vicine all'azienda.
Xiaomi
Mi 10S
Mi 11
Mi 11 Pro
Mi 11 Ultra
Mi 11i
Mi 11X
Mi 11X Pro
Xiaomi 11X
Ipercarica Xiaomi 11X
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Mi 11 Lite 4G
Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite LE
Mi 11 Lite NE 5G
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX 5
Xiaomi MIX 5 Pro
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi Civi
Xiaomi iPad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Redmi
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Redmi 10 2022
Redmi 10 Prime 2022
Redmi Nota 10
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 10T
Redmi Nota 10 5G
Redmi Nota 11
Redmi Note 11 NFC
Redmi Note 11S
Redmi Note 11 Pro 4G
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro+
Redmi Note 11E Pro
Redmi Nota 11T
Redmi Nota 11 5G
Redmi Note 11T 4G
Redmi K40
Redmi K40 Pro
Redmi K40 Pro+
Redmi K40 Gaming
Redmi K50
Redmi K50 Pro
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Gaming Lite
POCO
POCO F3
POCO F3 GT
POCO X3 GT
POCO X3 Pro
POCO F4
POCO F4 Pro
POCO F4 GT
POCO M3 Pro 5G
POCO M4 Pro 5G
POCO M4 Pro 4G
POCO C4
Modelli che probabilmente riceveranno Android 13
Redmi K30 Pro / Edizione Zoom
Redmi K30S Ultra
POCO F2 Pro
Mi 10 / Pro / Ultra
Mi 10T / Pro
Redmi Note 8 2021
Articolo Precedente
Spotify sperimenta il pagamento direttamente dalla app
Articolo Successivo
WhatsApp potrebbe chiudere diversi account
Redazione