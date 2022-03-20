Xiaomi, quali modelli saranno compatibili con Android 13

Xiaomi continua la distribuzione dell'interfaccia MIUI 13 basata su Android 11 e 12 senza rallentamenti. L'azienda, che ha recentemente rivolto la sua attenzione ai mercati globali, inizierà ad aggiornare i propri dispositivi con il rilascio di Android 13, che è stato rilasciato con la seconda anteprima per sviluppatori qualche tempo fa.

Quindi quali modelli Xiaomi riceveranno l'aggiornamento o no?

Non va dimenticato che Xiaomi è una delle aziende più flessibili quando si parla di aggiornamento.

Perché, come abbiamo visto da vicino durante il processo di distribuzione della MIUI 13, un dispositivo che era stato precedentemente annunciato per ricevere un aggiornamento può essere rimosso dall'elenco con una decisione improvvisa in un secondo momento.

Lo stesso vale per i modelli che non riceveranno l'aggiornamento. Da segnalare, infine, che questi dispositivi non sono ancora confermati da Xiaomi e sono condivisi da fonti vicine all'azienda.

Xiaomi

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11X

Ipercarica Xiaomi 11X

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Mi 11 Lite 4G

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite LE

Mi 11 Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5

Xiaomi MIX 5 Pro

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Civi

Xiaomi iPad 5

Xiaomi Pad 5 Pro



Redmi

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime 2022

Redmi Nota 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Nota 10 5G

Redmi Nota 11

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11E Pro

Redmi Nota 11T

Redmi Nota 11 5G

Redmi Note 11T 4G

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Gaming Lite



POCO

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X3 GT

POCO X3 Pro

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO F4 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO C4

Modelli che probabilmente riceveranno Android 13

Redmi K30 Pro / Edizione Zoom

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

