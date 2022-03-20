WhatsApp potrebbe chiudere diversi account

La popolare app di messaggistica istantanea WhatsApp avrebbe pianificato di chiudere un gran numero di account alla fine di marzo.

Secondo le notizie della stampa estera, WhatsApp sta iniziando un'operazione di "pulizia".

Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, è stata fondata nel 2009 e acquisita da Facebook nel 2014.

La app, che ha più di 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, ha così tanti utenti, così come dati, foto, animazioni e video sono costantemente condivisi.

Tuttavia, adesso Meta vuole avere un maggiore controllo sui contenuti che circolano su WhatsApp. Per questo motivo, prevede di chiudere molti account che non rispettano le sue politiche nei prossimi giorni.

Secondo le indiscrezioni trapelate, WhatsApp comincerà l'operazione di pulizia alla fine di marzo, ma non è dato sapere attraverso quali parametri agirà.