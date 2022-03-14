Youtube Vanced chiude, cosa succede adesso?

Vanced, servizio conosciuto grazie al quale è possibile visionare i video di YouTube senza pubblicità, non verrà soppresso, secondo la nota informativa rilasciata poche ore fa.

L'app è stata chiusa dopo l'avviso legale di Google.

Vanced , che da anni è stata utilizzata come alternativa "pirata" all'applicazione YouTube di Google , è venuta alla ribalta oggi con una notizia di cui i suoi utenti saranno sconvolti.

Nel post condiviso sull'account Twitter della popolare applicazione, è stato annunciato che l'applicazione non continuerà più a essere portata avanti.

È stato annunciato che il link per il download dell'applicazione verrà rimosso dai siti Web nei prossimi giorni.

Vanced ha citato il motivo di questo improvviso annuncio come "motivi legali". Il team dietro l'app ha detto a The Verge che Google aveva inviato loro una lettera esortandoli a interrompere lo sviluppo e la distribuzione dell'app.

In quella lettera, si affermava che il team aveva richiesto la rimozione di tutti i riferimenti a YouTube, la modifica del logo e la rimozione di tutti i collegamenti ai prodotti YouTube.

L'applicazione Vanced, operativa da anni, era nota per la sua funzione di visione di video senza pubblicità senza la necessità di acquistare Premium, soprattutto per coloro che vogliono guardare YouTube.

Tuttavia, le opzioni di personalizzazione che non erano disponibili nell'applicazione YouTube ufficiale hanno anche reso Vanced preferibile a YouTube.

Vanced, che non sarà più disponibile per il download e lo sviluppo, continuerà a funzionare sui telefoni su cui è attualmente installata l'app.

Tuttavia, l'applicazione non riceverà nuove funzionalità o aggiornamenti a partire da oggi.

Vanced è l'ultima vittima della guerra di YouTube con le app di terze parti. In precedenza, Google aveva bloccato le attività di due famosi robot musicali Discord, Rythm e Groovy.

Entrambe queste app hanno by-passato gli annunci di Google e hanno offerto un'esperienza musicale senza pubblicità.