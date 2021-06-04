Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

YouTube: Nuove funzionalità per la app mobile

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Google aggiungerà alcune nuove funzionalità all'applicazione mobile della popolare piattaforma di condivisione video YouTube. Queste funzioni sono attualmente in fase di test da parte di un numero limitato di utenti.

L'opzione "Loop" esiste da molto tempo nella versione desktop di YouTube. Ora è disponibile anche nell'app mobile. In questo modo gli utenti potranno guardare il video tutte le volte che vorranno di seguito senza dover riavviare ogni volta.

Un'altra funzionalità aggiunta all'applicazione mobile di YouTube consentirà la creazione di brevi clip dai video. Gli utenti potranno creare clip da video lunghi fino a 60 secondi e condividerli con gli altri . Per questa funzione, nell'interfaccia è stato inserito un pulsante con le forbici.

Entrambe le novità sono in fase di test. È disponibile solo su alcuni dispositivi. Non è ancora chiaro quando YouTube renderà generalmente disponibili queste funzionalità .

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frostpunk il survival gratuito della Epic Games

Articolo Successivo

Le ultime sui Galaxy Buds 2, in prossima uscita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022