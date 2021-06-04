YouTube: Nuove funzionalità per la app mobile

Google aggiungerà alcune nuove funzionalità all'applicazione mobile della popolare piattaforma di condivisione video YouTube. Queste funzioni sono attualmente in fase di test da parte di un numero limitato di utenti.

L'opzione "Loop" esiste da molto tempo nella versione desktop di YouTube. Ora è disponibile anche nell'app mobile. In questo modo gli utenti potranno guardare il video tutte le volte che vorranno di seguito senza dover riavviare ogni volta.

Un'altra funzionalità aggiunta all'applicazione mobile di YouTube consentirà la creazione di brevi clip dai video. Gli utenti potranno creare clip da video lunghi fino a 60 secondi e condividerli con gli altri . Per questa funzione, nell'interfaccia è stato inserito un pulsante con le forbici.

Entrambe le novità sono in fase di test. È disponibile solo su alcuni dispositivi. Non è ancora chiaro quando YouTube renderà generalmente disponibili queste funzionalità .