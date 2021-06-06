Frostpunk il survival gratuito della Epic Games

Frostpunk è un gioco del genere survival in cui interpretiamo il ruolo del manager dell'ultima città sulla Terra e dobbiamo prenderci cura sia degli abitanti che dell'intera infrastruttura della città. Cos'è più importante: gli abitanti del mondo ghiacciato o la tecnologia del vapore che stanno sviluppando per sopravvivere nel gelo opprimente.

Come si legge nella descrizione del gioco sullo store di Epic Games: - L'ottimizzazione e la gestione delle risorse spesso si scontrano con l'empatia e il prendere decisioni informate. Sebbene la gestione della città e della società richieda la maggior parte del tempo del giocatore, a un certo punto sarà necessario esplorare il mondo esterno per conoscerne la storia e comprendere la situazione attuale. Quali decisioni prenderai per garantire la sopravvivenza della società? Cosa farai quando sarai sull'orlo della resistenza? E chi diventerai allora?

https://www.youtube.com/watch?v=qqEpSOFDXGA

E sebbene alcune decisioni sembrino irrilevanti, è meglio riflettere attentamente su ciascuna di esse, perché formano la nostra visione complessiva della gestione, che raccogliamo durante il gioco … spesso nel momento più sfavorevole o previsto. E per non annoiarci velocemente, il gioco offre anche un'interessante modalità Infinity, in cui abbiamo 3 varianti tra cui scegliere che cambiano il volto del gioco.

C'è "Endurance" che è l'ultima prova di capacità di costruire, gestire e sopravvivere nelle condizioni più dure, ci sono "Builders" in cui non abbiamo un generatore all'inizio del gioco, che crea tonnellate di nuove sfide e " Serenity" concentrandosi sul godersi la costruzione della città senza complicazioni inutili.

foto@Flickr