Le ultime sui Galaxy Buds 2, in prossima uscita

Samsung Galaxy Buds 2 è apparso alla FCC. L'elenco FCC rivela il design e le caratteristiche del Galaxy Buds 2, che si dice sia il modello di cuffie wireless di prossima generazione dell'azienda sudcoreana.

Infine, Samsung ha aggiunto modelli come Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro alla sua serie Galaxy Buds. Ora, l'azienda sudcoreana sembra lavorare su un altro auricolare chiamato Galaxy Buds 2.

Il Galaxy Buds 2, visualizzato su FCC, sembra avere un design simile ai Galaxy Buds, con un design in-ear come si può vedere.

Guardando le immagini, si nota che il Galaxy Buds 2 ha un sensore ottico e due microfoni, rivolti verso l'interno e rivolti verso l'esterno. Secondo la FCC, il Samsung Galaxy Buds 2 è dotato della tecnologia di connessione Bluetooth Low Energy (LE).

Una delle immagini mostra il numero di modello e le specifiche della custodia di ricarica del Galaxy Buds 2. Di conseguenza, la custodia di ricarica dei Galaxy Buds 2 avrà una velocità di ricarica di 2,5 W. Galaxy Buds 2 dovrebbe arrivare come il successore dei Galaxy Buds di prima generazione.

Secondo alcune notizie trapelate in rete, Samsung ha già avviato la produzione dei Galaxy Buds 2. In passato è trapelato anche uno schizzo della custodia di ricarica del Galaxy Buds 2. L'uscita delle Galaxy Buds 2 sembra imminente, considerando che gli auricolari sono stati approvati dalla FCC.

foto@Wikimedia