Far Cry 6, arriva finalmente la data d'uscita
29/05/2021
Pubblicato un nuovo video del gameplay di Far Cry 6, il nuovo gioco della serie, uno dei giochi più attesi dell'anno.
È stato condiviso il video del gioco di Far Cry 6, sesto episodio dalla popolare serie di giochi Far Cry, pubblicato da Ubisoft e sviluppato da Ubisoft Toronto .
Con la trasmissione in diretta fatta negli ultimi minuti, sono state condivise nuove immagini del gioco. Nel video si può dare una prima occhiata allo stile generale del gioco, alcuni dettagli del gameplay e molto altro ancora.
Far Cry 6; Xbox Series X debutterà per Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) e Stadia. È stato anche annunciato durante la trasmissione in diretta che il gioco uscirà il 7 ottobre 2021 .
