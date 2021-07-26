YouTube la app scaricata 10 miliardi di volte

La famosa piattaforma di condivisione video YouTube è una delle applicazioni più scaricate su PlayStore. Secondo gli ultimi dati, il numero di download di app YouTube ha superato i 10 miliardi. Pertanto, il numero di download di app YouTube ha superato la popolazione mondiale, che è di circa 8 miliardi.

Il numero di download nel mercato delle applicazioni di Google PlayStore rivela anche la popolarità delle applicazioni in tutto il mondo. Infine, la famosa piattaforma di condivisione video YouTube ha sfidato tutte le applicazioni con il numero di download.

Mentre la popolazione mondiale guarda al limite di 8 miliardi, il numero di download dell'applicazione YouTube su Google PlayStore ha superato la popolazione mondiale. I numeri infatti dicono che i download di YouTube su PlayStore hanno superato i 10 miliardi.

Naturalmente, questo non significa che 10 miliardi di applicazioni vengano utilizzate da persone diverse. Nel numero di 10 miliardi sono compresi anche il numero di download dell'applicazione da parte di un utente su più di un dispositivo e il numero di download su vecchi dispositivi attualmente non utilizzati.

Inoltre, nel numero di 10 miliardi è incluso anche il numero di download, eliminazione e reinstallazione. Nonostante tutto ciò, YouTube rimane senza rivali nella posizione di leadership come l'applicazione più scaricata con 10 miliardi di download.