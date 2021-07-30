Fifa 22 arriva il nuovo trailer ufficiale

EA Games ha rilasciato un trailer di gioco ufficiale per FIFA 22. In questo trailer, della durata di circa 4 minuti, possiamo vedere chiaramente cosa dovremmo aspettarci dal nuovo gioco.



La cortina fumogena su FIFA 22, atteso con trepidazione dagli appassionati di calcio, si sta lentamente dissolvendo. Il trailer di gioco ufficiale rilasciato da Electronic Arts mira anche a fornire informazioni sui cambiamenti nel gioco.

Le caratteristiche più importanti della nuova versione di FIFA sono le modifiche algoritmiche e grafiche che forniscono un'esperienza calcistica più realistica. Electronic Arts vuole soprattutto rendere più realistici i movimenti dei giocatori e il gioco delle squadre in campo.

Electronic Arts utilizza la tecnologia chiamata HyperMotion per la prima volta in FIFA 22. Grazie a questa tecnologia, quest'anno ci sarà un'azione di squadra completamente autentica nel gioco. In altre parole, le squadre potranno allargarsi in campo in modo più naturale.

https://www.youtube.com/watch?v=vLj-27T-SEQ

Con il nuovo motore fisico nel gioco, le lotte aeree dei giocatori saranno ora più realistiche. In altre parole, fattori come la forza dei giocatori e la velocità di inserimento in posizione avranno un impatto anche su chi vince i combattimenti nelle palle aeree.

Un altro dettaglio che vediamo nel nuovo trailer è il controllo della palla più realistico. I giocatori ora toccheranno molto di più la palla e probabilmente anche la loro interazione con la palla sarà migliore.

Secondo il comunicato di EA, anche i portieri in gioco saranno rinnovati e resi più efficaci. Altre caratteristiche che verranno aggiunte al gioco includeranno la fisica della palla reale, lo sprint esplosivo, nuove tattiche offensive e un'atmosfera migliore durante la giornata.

FIFA 22 uscirà il 1° ottobre 2021.