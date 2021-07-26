Steam Deck: Quali sono gli ultimi aggiornamenti

Introdotto la scorsa settimana, Steam Deck è piovuto nel mondo dei videogame come una bomba.

Di recente, Valve ha affermato che Steam Deck punterà a 30 fps. Dopo la notizia che ha fatto storcere la bocca a molti utenti, Pierre-Loup Griffais, uno degli sviluppatori di Steam Deck, ha chiarito la situazione con un nuovo comunicato.

Pierre ha affermato che 30fps significa prestazioni di base piuttosto che un obiettivo per Steam Deck. Inoltre, Pierre ha affermato che la maggior parte dei giochi che hanno testato erano in grado di andare comodamente a 30 fps e oltre.

Un'altra delle spiegazioni dello sviluppatore è il limitatore di FPS per Steam Deck. Steam Deck verrà fornito con una capacità di limitazione degli FPS, quindi sarai in grado di prolungare la durata della batteria. Steam Deck, che offre 6 ore di gioco con 30 fps nel gioco Portal 2, offre un tempo di utilizzo di 4 ore a 60 fps.

Mentre l'opzione del limite di 30 fps di Steam Deck è una caratteristica preferita dai fan, Steam Deck ha un grosso difetto.

Secondo Valve, Foundry Digital s' Richard Leadbetter, difficile puntare a 60 fps stabili in termini di prestazioni, Steam Deck ha un display a 60 Hz. Sebbene non siano necessari 30 fps costanti e una frequenza di aggiornamento variabile, il rendering irregolare dei fotogrammi può presentare un'esperienza scomoda per gli utenti.