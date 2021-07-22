Lavasciuga in casa? Ecco qualche buon motivo per acquistarla

La lavasciuga, come si intuisce dal nome, lava e asciuga i capi in un unico ciclo e senza dover spostare il bucato dal dispositivo. Si tratta di una soluzione comoda per chi non ha molto spazio in casa e per chi vuole trovare rimedi per occuparsi delle faccende semplificandosi la vita.

Si tratta di un elettrodomestico combinato che unisce le funzioni della lavatrice e quelle dell’asciugatrice in un unico corpo macchina per cui esistono tantissime offerte e proposte sul mercato. Se ti interessa trovarne di ottime a

prezzi convenienti acquista le migliori lavasciuga LG e leggi perché sono così utili per la gestione della casa.

1. Ideale per case e stanze molto piccole

La lavasciuga è una soluzione ideale per chi dispone di poco spazio in casa. Difatti non dovrai più tenere per giorni e giorni gli stendini al chiuso, mettendo a rischio la tua salute per l’eccessiva umidità.

Inoltre risparmierai spazio grazie al fatto che la lavasciuga è un elettrodomestico a due funzioni dal corpo macchina compatto e dalle prestazioni energetiche molto elevate, soprattutto se acquisti i modelli più recenti.

2. Elevate prestazioni di lavaggio e asciugatura grazie all’innovazione sul campo

L’innovazione, difatti, ha reso possibile la costruzione di elettrodomestici con funzionalità e programmi di lavaggio e asciugatura di alto livello, proprio come quelli che trovi nelle lavatrici e nelle asciugatrici di fascia alta.

Sebbene il risultato sia, di fatto, lo stesso, con la lavasciuga non dovrai preoccuparti di attendere la fine del lavaggio per trasferire il bucato su asciugatrice o stendino: penserà a tutto l’elettrodomestico.

Chiaramente i modelli di ultima uscita sono via via sempre più innovativi per cui ne troverai anche la connettività di rete che ti permette di programmare i lavaggi a distanza, usando il tuo smartphone.

3. Risparmio economico non solo rispetto ai consumi elettrici ed idrici

La lavasciuga ti fa anche risparmiare denaro, soprattutto se devi acquistare ex novo sia la lavatrice che l’asciugatrice. Con un solo elettrodomestico te ne porti a casa due, per cui anche da un punto di vista dei consumi è stato stimato che il risparmio sia degno di nota.

Oggi è possibile contare su elettrodomestici con funzionalità molto avanzate ma che tengono sempre d’occhio l’aspetto ambientale. Se sceglierai modelli recenti ti assicurerai un doppio risparmio sia in termini di spesa che di consumi domestici.

A chi consigliamo la lavasciuga?

Viste le caratteristiche di questo elettrodomestico riteniamo che sia ideale per chi non passa molto tempo in casa e non riesce a gestire quotidianamente le faccende domestiche. È perfetta soprattutto per chi produce una quantità di bucato nella media e non fa lavaggi frequenti.

È perfetta per nuclei familiari piccoli perché per le famiglie più numerose occorrerà optare o per elettrodomestici ad elevata capacità di carico (più costosi) o per due dispositivi, ovvero una lavatrice ed un’asciugatrice. Per le coppie o per chi vive da solo, invece, la lavasciuga è la soluzione ideale che combina praticità, risparmio di spazio, di tempo e di denaro.