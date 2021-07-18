Netflix entra nel mondo dei videogames con la Sony?

Secondo alcuni ricercatori che stanno effettuando il data mining sull'applicazione Netflix, la piattaforma di streaming si appresterebbe ad intraprendere una sorta di collaborazione con Sony PlayStation.

A volte queste collaborazioni vengono annunciate in anticipo, altre volte sorprendono. A volte la notizia di tali studi esce molto prima.

Il dataminer Steve Moser ha dichiarato di aver trovato i codici per l'applicazione iOS di Netflix sui prodotti PlayStation e di aver poi condiviso le sue scoperte. Le immagini condivise da Moser includono immagini dei controller DualSense e una visuale del gioco Ghost of Tsushima.

Secondo Moser, l' espressione " Squalo" è il nome in codice del progetto di gioco di Netflix e le immagini risultanti potrebbero indicare una collaborazione tra l'azienda e Sony PlayStation. Non è chiaro per ora in che tipo di collaborazione entreranno le due società.

D'altra parte, in un recente rapporto di Bloomberg, è stato affermato che Netflix intende offrire contenuti oltre le produzioni televisive e i film e aggiungerà giochi ai suoi servizi. In quella notizia, si affermava che vedremo i primi esempi di questo cambiamento l'anno prossimo. È stato anche detto che Mike Verdu, che in precedenza aveva lavorato per Facebook ed EA, sarebbe stato anche vicepresidente dei giochi.

Secondo Bloomberg, i giochi saranno elencati sotto i propri generi di contenuti all'interno di Netflix , proprio come i documentari o gli speciali in piedi. Un dirigente di Netflix ha recentemente affermato di essere "entusiasta di fare di più nell'intrattenimento interattivo" .

Netflix ha già lavorato nel settore dei giochi. Ci sono già diverse collaborazioni tra Sony e Netflix. È stato inoltre firmato un accordo tra Netflix e Sony Pictures Entertainment per produrre film per giochi come Uncharted e Ghost of Tsushima.