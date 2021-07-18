Loading...

Netflix entra nel mondo dei videogames con la Sony?

18/07/2021

Secondo alcuni ricercatori che stanno effettuando il data mining sull'applicazione Netflix, la piattaforma di streaming si appresterebbe ad intraprendere una sorta di collaborazione con Sony PlayStation.
A volte queste collaborazioni vengono annunciate in anticipo, altre volte sorprendono. A volte la notizia di tali studi esce molto prima.

Il dataminer Steve Moser ha dichiarato di aver trovato i codici per l'applicazione iOS di Netflix sui prodotti PlayStation e di aver poi condiviso le sue scoperte. Le immagini condivise da Moser includono immagini dei controller DualSense e una visuale del gioco Ghost of Tsushima.

Secondo Moser, l' espressione " Squalo" è il nome in codice del progetto di gioco di Netflix e le immagini risultanti potrebbero indicare una collaborazione tra l'azienda e Sony PlayStation. Non è chiaro per ora in che tipo di collaborazione entreranno le due società.

D'altra parte, in un recente rapporto di Bloomberg, è stato affermato che Netflix intende offrire contenuti oltre le produzioni televisive e i film e aggiungerà giochi ai suoi servizi. In quella notizia, si affermava che vedremo i primi esempi di questo cambiamento l'anno prossimo. È stato anche detto che Mike Verdu, che in precedenza aveva lavorato per Facebook ed EA, sarebbe stato anche vicepresidente dei giochi.

Secondo Bloomberg, i giochi saranno elencati sotto i propri generi di contenuti all'interno di Netflix , proprio come i documentari o gli speciali in piedi. Un dirigente di Netflix ha recentemente affermato di essere "entusiasta di fare di più nell'intrattenimento interattivo" .

Netflix ha già lavorato nel settore dei giochi. Ci sono già diverse collaborazioni tra Sony e Netflix. È stato inoltre firmato un accordo tra Netflix e Sony Pictures Entertainment per produrre film per giochi come Uncharted e Ghost of Tsushima.

