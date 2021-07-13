WhatsApp: Invio di foto in alta qualità

WhatsApp sta attualmente sviluppando una nuova funzionalità che consente agli utenti di ignorare la fase di compressione di fastidiose immagini e video di grandi dimensioni e di inviarli facilmente e con la migliore qualità possibile tramite l'applicazione.

La nuova funzionalità denominata "migliore qualità" si dovrebbe unire alle opzioni "automatico" e "salvataggio dati" in qualsiasi nuova versione.

Sembra che gli utenti alla fine avranno la possibilità di comprimere foto e video per salvare i dati e quindi inviarli con la migliore qualità disponibile, oppure lasciare che WhatsApp selezioni automaticamente il livello ottimale di compressione dei file.

Queste impostazioni sono state introdotte in un aggiornamento di WhatsApp inviato a Google Play Beta. È possibile che la nuova funzionalità venga lanciata al pubblico durante la nuova versione dell'applicazione WhatsApp per dispositivi Android, anche se non è ancora chiaro quando verrà fatto questo passo, secondo il sito TechCrunch.

WhatsApp fornirà tutte le funzionalità agli utenti di entrambi i sistemi operativi. Questa funzione dovrebbe essere una buona notizia per coloro che non utilizzano app per l'invio di file di grandi dimensioni tramite iOS o Android e scambiano spesso foto e video con i propri cari.

foto@Wikimedia