Sony: Ecco le cuffie con archetto da collo

Sony ha lanciato la nuova cuffia con archetto da collo SRS-NB10, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti che sono costantemente coinvolti in videoconferenze o telefonate e non vogliono indossare le cuffie tutto il giorno.

L'azienda giapponese ha indicato che l'auricolare con archetto è caratterizzato da un design elegante, praticità d'uso e molti vantaggi tecnici; Il design elegante ti assicura un aspetto curato nelle videoconferenze, mentre il collare flessibile sul lato posteriore adatta l'auricolare wireless a tutte le dimensioni del collo.

Un altoparlante a banda larga orientato verso l'alto garantisce la migliore qualità del suono possibile. Poiché il suono è diretto verso il viso dell'utente, le nuove cuffie con archetto da collo non disturbano le altre persone nella stanza e il pacchetto tecnologico include due microfoni direzionali e tecnologia Beamforming con elaborazione avanzata del segnale per ridurre al minimo l'eco.

Il nuovo auricolare con archetto da collo SRS-NB10 è connesso ai computer tramite tecnologia Bluetooth con supporto per la funzione di connessione multipunto;

Laddove l'auricolare con archetto da collo può essere collegato a due dispositivi, i pulsanti grandi sul lato possono essere utilizzati per regolare il volume o disattivare i microfoni e questi pulsanti possono essere utilizzati anche durante l'ascolto della musica per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

Il nuovo archetto da collo SRS-NB10 ha una durata della batteria di 20 ore e si ricarica tramite la porta USB-C. È anche resistente all'acqua e al sudore con una classe di protezione IPX4.

Sony ha annunciato il lancio della nuova cuffia con archetto sul mercato, in bianco e antracite, a partire dal prossimo settembre, al prezzo di 150 dollari.

foto@Sony