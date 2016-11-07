Home Smartphone e Tablet Xiaomi Mi Mix, preordini: tutto esaurito in soli 10 secondi

Xiaomi Mi Mix, preordini: tutto esaurito in soli 10 secondi

di Redazione 07/11/2016

Incredibile ma vero: il nuovo Xiaomi Mi Mix nei preordini ha fatto registrare il tutto esaurito in soli 10 secondi. Era davvero tanto atteso l’ultimo phablet di Xiaomi e il repentino “sold out” ne ha dato la conferma. Battuto, dunque, il record dello Xiami Mi Note 2 che ai preordini era finito in 50 secondi. Anche se come ricordano molti siti in rete, uno fra tutti Tom’sHardware, essendo un “flash sale” il numero di dispositivi messi a disposizione è molto limitato, questo sold out rimane un dato interessante per il Produttore cinese. In ogni caso questo “tutto esaurito” velocissimo, non meraviglia più di tanto: questo dispositivo ha tutte le carte in regole per essere ambito non solo dai fans di Xiaomi ma da tutti coloro che hanno un occhio attento alle novità del mercato e, soprattutto, ai device ultra sottili. E Mi Mix è una grande novità dal design accattivante e ultra sottile. La sua diagonale misura 6,4 pollici ed è racchiusa in un corpo di 5,5. Magia? Affatto. Xiaomi Mi Mix ha il 91,3% della sua superficie coperta dal display. In questo modo il dispositivo risulta senza bordi su 3 lati. Oltre al design, però, questo phablet è ambito anche per il prezzo che, per i dispositivi di questa fascia, è davvero concorrenziale: 3.499 yuan (circa 466 euro) la versione 4GB+128GB, e 3.999 yuan (circa 533 euro) quella 6GB+256GB. I preordini per acquistare lo Xiaomi Mi Mix si riapriranno sul sito ufficiale il prossimo 8 Novembre.

