Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Il processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 ha dominato la classifica dei telefoni Android più potenti al mondo.

Nel risultato di luglio, pubblicato questa settimana e riportato anche da TechTudo, il chip Qualcomm occupa nove delle dieci posizioni.

Al primo posto si è piazzato il Nubia Red Magic 7S, dispositivo che ha conquistato anche la medaglia d'oro nell'ultima classifica AnTuTu, a giugno.

Il telefono di ZET è stato lanciato a marzo di quest'anno con 512 GB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM . Proprio come i primi nove della lista, trasporta l'ultimo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1.

l telefono del produttore cinese Vivo appare al secondo posto con i suoi 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La batteria, questa volta, ha 4.700 mAh e può essere sostituita con la ricarica rapida da 200 W promessa dal produttore. Appena lanciato, lo smartphone è stato introdotto sul mercato a luglio.

Lo schermo da 6,7 ​​pollici mostra il contenuto su un pannello AMOLED con una frequenza di 120 Hz . Il modello supporta la rete 5G e dispone di fotocamere con obiettivi fino a 50 MP.

La medaglia di bronzo va al ROG Phone 6 di Asus, anch'esso recente. Il cellulare per gamer è sbarcato sul mercato estero a luglio di quest'anno.

Il test eseguito da AnTuTu ha utilizzato un modello con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio dati. Vale la pena notare che c'è anche un'opzione del modello con 18 GB di RAM, che dovrebbe offrire prestazioni ancora migliori.

La versione Pro di Nubia Red Magic 7S conquista il quarto posto nella lista dei cellulari potenti, garantendo un'altra posizione al produttore. Poi arrivano iQOO 10 e Xiaomi, che ha conquistato quattro posizioni in classifica con lo Xiaomi 12S Pro al sesto, lo Xiaomi 12S Ultra al settimo e lo Xiaomi 12S all'ottavo posto.

Il Realme GT 2 Master Explorer occupa la nona posizione e il colosso cinese chiude la classifica Xiaomi 12S Pro, unico dispositivo con processore diverso, prodotto da MediaTek.