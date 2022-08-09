iOS 16: Quali sono le migliori funzioni di un iPhone

Saranno presenti numerose funzionalità che verranno rilasciate con l'aggiornamento di iOS 16, il sistema operativo mobile di Apple.

iOS 16 è stato annunciato ufficialmente da Apple a giugno, durante la WWDC 2022. Il nuovo aggiornamento del sistema operativo porterà diverse nuove e interessanti funzionalità e consentirà, tra le altre cose, agli utenti di personalizzare la schermata di blocco del cellulare e utilizzare l'iPhone come webcam sul computer.

Nonostante l'aggiornamento non sia stato ancora rilasciato ufficialmente, la versione beta test è disponibile per smartphone compatibili.

Modifica o elimina un messaggio iMessage

iOS 16 introdurrà una funzionalità tanto attesa dagli utenti in iMessage: la possibilità di eliminare o modificare i messaggi inviati dalla piattaforma. Per utilizzare la funzione, tocca e tieni premuto il messaggio per alcuni secondi per aprire il menu delle opzioni. Quindi, per cambiarlo, premi "Modifica" e riscrivi il testo. Per eliminarlo, tocca semplicemente "Annulla invio".

Live Objects aggiornamenti

Live Objects funzionerà in modo molto simile a Live Text , una funzionalità introdotta con l' aggiornamento di iOS 15 . La differenza è che la nuova funzione consentirà all'utente di interagire con gli oggetti in una foto, anziché solo con il testo. Con lo strumento sarà possibile scattare foto di oggetti o persone e selezionarle per rimuovere ad esempio lo sfondo delle immagini. Tra le altre cose, la funzione può essere utile per creare adesivi e modificare sfondi. Il ritaglio delle foto avviene in automatico, tramite l'intelligenza artificiale.

Nuove opzioni di personalizzazione

iOS 16 consentirà una maggiore personalizzazione su iPhone e gli utenti potranno personalizzare il telefono in vari modi, come cambiare i colori o le immagini di sfondo e aggiungere widget alla schermata di blocco. Per accedere all'opzione è sufficiente premere un'area libera della schermata di blocco per alcuni secondi fino a quando in basso al centro compare il pulsante "Personalizza". Toccandolo sarà possibile accedere a diverse tipologie di sfondi e “stili”, suggeriti dalla piattaforma stessa.

Nuove informazioni nell'app Meteo

Anche l'app Meteo riceve notizie interessanti con l'aggiornamento di iOS 16. La modifica può sembrare sottile, ma è piuttosto utile: d'ora in poi, l'app mostrerà le previsioni individuali per ogni giorno. Inoltre sarà possibile controllare grafici dettagliati che mostrano la variazione di temperatura ogni ora, così come controllare dati come ad esempio il livello delle precipitazioni.

Barra di ricerca nella schermata iniziale

Un'altra novità sarà la presenza di un piccolo pulsante di ricerca nella parte inferiore della schermata iniziale. In questo modo, non dovrai scorrere fino alla Libreria delle app o alla cartella dei widget per cercare un'app specifica sul tuo iPhone, ad esempio.

Nuove funzioni per guardare video da Safari

La visualizzazione dei video tramite Safari diventerà più fluida con iOS 16, e sarà possibile guardare clip a schermo intero tramite il browser stesso. Il nuovo strumento avrà anche delle regolazioni che ti permetteranno di aggiungere sottotitoli alle clip e velocizzare la riproduzione dei contenuti direttamente attraverso il browser.

Usare l'iPhone come webcam

iOS 16 consentirà inoltre agli utenti di utilizzare la fotocamera dell'iPhone come webcam sul computer. La funzione funzionerà solo su MacBook e iMac aggiornati all'ultima versione di macOS , in modo da consentire il miglioramento della qualità dell'immagine durante le videochiamate.

Salvare le modifiche da applicare a più immagini

L'app Foto riceverà anche miglioramenti, come una funzione che consentirà all'utente di copiare le modifiche aggiunte a una foto e applicarle ad altre immagini nella galleria. Con la funzione, sarà possibile creare filtri personalizzati dalle variazioni di luminosità, esposizione, contrasto, luminosità e saturazione come preset . L'opzione è utile per applicare la stessa impostazione a più fotografie.

Trovare foto/video duplicati da eliminare

Un'altra funzionalità dell'app Foto ti consentirà di eliminare le immagini duplicate dalla galleria. Per accedere alla funzione, accedi alla cartella "Album", nel menu in basso dell'app, e scorri fino alla parte inferiore dello schermo. Lì potrai vedere una nuova opzione chiamata "Duplica", che mostra le foto ripetute.

Un pulsante sul lato, chiamato "Unisci", ti permetterà di mantenere la foto di migliore qualità salvata nella galleria ed eliminare le altre. Sarà inoltre possibile selezionare tutte le immagini duplicate ed eliminarle contemporaneamente.