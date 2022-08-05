Loading...

La Terra ha fatto registrare il giorno più corto in assoluto

di Redazione

05/08/2022

Il 29 giugno è stato il giorno più corto mai registrato da quando gli scienziati hanno iniziato a utilizzare orologi atomici ad alta precisione per misurare la velocità di rotazione del nostro pianeta negli anni '60.

I dati sono stati rilasciati circa un mese dopo.

L'indagine è stata effettuata dal sito Web Time and Date con i dati del Servizio internazionale di rotazione terrestre e sistemi di riferimento.

Secondo gli orologi, la Terra ha compiuto un giro completo attorno al proprio asse in 1,59 millisecondi in meno di 24 ore esatte.

Per una migliore comprensione, 1 millisecondo corrisponde a un millesimo di secondo, ovvero circa 0,001 secondo.

Nonostante sembri poco, un giorno solare negli ultimi 365 giorni dell'anno ha avuto -0,29 ms rispetto a 24 ore.

La riduzione della rotazione del pianeta è dovuta alle forze di marea tra la Terra e la Luna. Questi dati devono essere studiati per garantire che le moderne tecnologie, come i ricevitori GPS, siano in grado di decodificare i segnali correttamente.

