L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2022

Potresti voler registrare una telefonata per una serie di motivi, ma è davvero possibile?

Se stai intervistando qualcuno, potresti voler registrare la conversazione in modo da poter ricordare tutto ciò che è stato detto.

In alternativa, potresti voler prendere appunti in modo da non non perdere nulla di importante quando un cliente chiama.

I dispositivi Android semplificano la registrazione di una chiamata.

Molti produttori di smartphone offrono registratori telefonici nei loro prodotti, oltre a questo, molte app di terze parti consentono agli utenti di registrare gratuitamente le chiamate sui propri dispositivi Android, ma con gli iPhone le cose non sono così semplici, quindi non è possibile per registrare le chiamate su iPhone.

Perché Apple non consente la registrazione delle chiamate?

In iOS, il supporto per la registrazione delle chiamate non è incluso come negli smartphone Android. Solo poche app di terze parti a pagamento, ti consentono di registrare le chiamate sui dispositivi Apple.

Come registrare una chiamata su iPhone senza un'app ed in modo gratuito?

  • Effettua una chiamata alla persona con cui desideri registrare una conversazione.
  • Quindi, attiva il vivavoce del telefono e registra attraverso un dispositivo esterno.

foto@freestocks.org freestocks, CC0, via Wikimedia Commons

Redazione

