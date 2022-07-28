L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone
di Redazione
28/07/2022
Potresti voler registrare una telefonata per una serie di motivi, ma è davvero possibile?
Se stai intervistando qualcuno, potresti voler registrare la conversazione in modo da poter ricordare tutto ciò che è stato detto.
In alternativa, potresti voler prendere appunti in modo da non non perdere nulla di importante quando un cliente chiama.
I dispositivi Android semplificano la registrazione di una chiamata.
Molti produttori di smartphone offrono registratori telefonici nei loro prodotti, oltre a questo, molte app di terze parti consentono agli utenti di registrare gratuitamente le chiamate sui propri dispositivi Android, ma con gli iPhone le cose non sono così semplici, quindi non è possibile per registrare le chiamate su iPhone.
Perché Apple non consente la registrazione delle chiamate?
In iOS, il supporto per la registrazione delle chiamate non è incluso come negli smartphone Android. Solo poche app di terze parti a pagamento, ti consentono di registrare le chiamate sui dispositivi Apple.
Come registrare una chiamata su iPhone senza un'app ed in modo gratuito?
- Effettua una chiamata alla persona con cui desideri registrare una conversazione.
- Quindi, attiva il vivavoce del telefono e registra attraverso un dispositivo esterno.
foto@freestocks.org freestocks, CC0, via Wikimedia Commons
