Nasce la chiave intelligente che può trovare il tuo iPhone

Per chi è smemorato ed è solito perdere le chiavi, nasce la chiave intelligente dotata della tecnologia Apple Airtag.

Ultion, produttore di serrature per porte nel Regno Unito, ha rilasciato una nuova chiave che viene fornita con la tecnologia Airtag di Apple integrata, il che significa che nel momento in cui perdi la chiave, prendi semplicemente il tuo iPhone per rintracciarla facilmente.

Non solo la posizione esatta della chiave verrà mostrata nell'app Dov'è di Apple, ma verranno anche mostrate le indicazioni e la distanza dalla chiave, inoltre c'è la possibilità di attivare un avviso in modo che la tua chiave venga rilevata anche se è scivolata di lato del divano.

Apple ha lanciato Airtag l'anno scorso, ma questa è una delle prime volte in cui la tecnologia che li supporta è stata effettivamente incorporata in un altro prodotto.

Fino a poco tempo, potevi allegare un Airtag fisico alle tue chiavi solo tramite un costoso accessorio Apple, ma ora devi semplicemente acquistare questa piccola chiave unica.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di questa tecnologia moderna è che funziona anche quando si è al di fuori della portata del Bluetooth del telefono. Questo perché la posizione della

chiave Ultion viene trasmessa al proprietario da uno dei centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, che possono essere tutti utilizzati per trovare i tag Airtag persi.

Nessun problema per la sicurezza poiché tutti questi dati sulla posizione sono crittografati in modo che solo il proprietario possa vedere dove ha lasciato la chiave.