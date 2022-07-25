La crosta terrestre collassa sotto le Ande

Gli scienziati hanno segnalato il collasso della crosta terrestre sotto le Ande.

Uno studio ha dimostrato che la deformazione superficiale di un'area delle Ande in Sud America ha portato all'assorbimento di gran parte della litosfera sottostante e al collasso della crosta terrestre verso il mantello, nel corso di milioni di anni.

Secondo lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, questo fenomeno è noto come 'litosfera dripping', nome derivato dalla frammentazione del materiale roccioso che costituisce la crosta terrestre e il mantello superiore.

Questo lungo processo geologico, che va avanti da milioni di anni, ha portato alla comparsa di grandi deformazioni superficiali come bacini, pieghe crostali e rilievi irregolari.

È un fenomeno geologico in cui una massa di litosfera relativamente fredda e densa affonda nel mantello superiore più malleabile.

Sebbene questo processo sia un concetto relativamente nuovo nel campo decennale della tettonica a zolle, molti esempi di "gocciolamento della litosfera" sono stati identificati in tutto il mondo, tra cui l'altopiano dell'Anatolia centrale in Turchia e il Great Basin negli Stati Uniti occidentali, su l'altro, ma non solo.

Un team di ricerca guidato da scienziati della Terra dell'Università di Toronto ha confermato che diverse regioni delle Ande centrali in Sud America si sono formate allo stesso modo, secondo quanto riferito da Russia Today.

"Abbiamo confermato che la deformazione sulla superficie di un'area delle Ande ha portato all'assorbimento di gran parte della litosfera sottostante", ha affermato Julia Andersen, autrice principale dello studio e studentessa laureata in geologia presso l'Università di Toronto, in Canada.

La "deformazione" a cui si riferisce Andersen è stata trovata nel bacino dell'Arezarro e consiste in rughe che si stavano formando sulla superficie quando la crosta scompare al di sotto.

Ciò accade quando la crosta rocciosa si riscalda e si addensa, iniziando infine a "gocciolare" nel mantello.

Andersen ha spiegato: "Data la sua alta densità, gocciola come sciroppo freddo o miele in profondità nell'interno del pianeta e potrebbe essere responsabile di due importanti eventi tettonici nelle Ande centrali: cambiare la topografia della superficie della regione di centinaia di chilometri e schiacciare e allungando la crosta superficiale stessa".