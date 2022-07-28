Tony Hawk e la sua collaborazione con Hot Weels

Hot Wheels Skate propone una linea di piccoli skateboard utilizzati per simulare acrobazie da skateboard usando il medio e l'indice.

I giochi furono commercializzati per la prima volta dallo skater professionista Lance Mountain negli anni '80.

Le tastiere e i giochi di abbinamento di Tony Hawk, con scale e altri oggetti nello skatepark, saranno disponibili esclusivamente su Walmart. Per cominciare, i kit includono anche "scarpe da skate" attaccate alle tavole, che le rendono utili per i bambini di tutte le età.

Hawk, 54 anni, ha detto alla CNN di essere molto entusiasta del fatto che il carattere sia adatto a persone di tutte le abilità.

"Mi è piaciuta la direzione che hanno avuto perché è più adatta a tutti i tipi di abilità", ha detto. “Anche il loro team creativo è assolutamente fantastico. Quindi i sistemi di gioco che hanno sono davvero divertenti e irriverenti. E quindi sembrava un'angolazione davvero interessante e gestisce il gioco delle dita nel suo insieme".

"Sento che lo skateboard è il grande equalizzatore", ha detto Hawk. “Chiunque può partecipare. Sei giudicato solo da come giochi e non dal tuo background. L'unicità è fondamentale, l'eccellenza è la benvenuta".

Come parte della partnership, Hot Wheels ha annunciato che donerà a The Skate Park Project, un'organizzazione senza scopo di lucro che Hawk ha sovvenzionato per creare skate park pubblici negli Stati Uniti.

Ha detto che l'organizzazione "è importante per me perché sono cresciuto vicino a uno degli ultimi skate park negli Stati Uniti. Il mio era lontano da casa, lì ho trovato il mio senso di comunità, ho trovato i miei amici, il mio senso di identità".

"Poi, quando ho avuto un certo successo, ho pensato che la cosa migliore che potevo fare era creare un maggior numero di questi posti che erano così importanti per me da bambino".

Hawk si è ritirato dallo skateboard professionistico nel 2003, ma ha continuato a sostenere lo sport, contribuendo a trasformarlo da attività di controcultura a sport specifico e duro con competizioni prestigiose.

Nel 2021, anche lo sport allevato per il suo debutto olimpico, una mossa che secondo Hawk ha aiutato a mostrare quanto "disciplinato e pericoloso possa essere".

foto@Stig Nygaard from Copenhagen, Denmark, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons