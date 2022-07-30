Sony trasforma l'iPhone in una Playstation

Sony ha annunciato Backbone One, che renderà l'iPhone una vera console Playstation.

Sony e un produttore di apparecchiature chiamato Backbone, hanno introdotto un nuovo gamepad che raddoppierà l'esperienza di gioco su iPhone.

Il dispositivo, denominato Backbone One, ha un sistema di pulsanti (croce, cerchio, triangolo e quadrato) simile al DualShock di PS5 , al posto dei pulsanti standard "X, Y, A e B" . È anche possibile giocare da PlayStation Remote Play.

Caratteristiche e prezzo del controller per iPhone Backbone One

Trasformando l'iPhone in un sistema in stile PS Vita, Backbone One attira l'attenzione con il suo design e le sue caratteristiche.

Fatta eccezione per le levette analogiche simili a un gamepad Xbox, l'intero design di Backbone One ricorda il PS DualShock. Inoltre l'iPhone 13 mini può essere regolato per diverse dimensioni dello schermo fino all'iPhone 13 Pro Max.

Non ha i trigger adattivi o il feedback tattile del DualSense, ma può connettersi tramite Bluetooth ad altri accessori PlayStation come Pulse 3D.

Il Backbone One è disponibile anche nell'app PlayStation di Sony per iOS , rendendo PS Remote Play più divertente da giocare.

Questa versione esclusiva di Sony include un connettore da 3,5 mm e una porta Lightning che può essere utilizzata per caricare l'iPhone.

Il controller non ha batteria incorporata ed è alimentato dall'iPhone una volta connesso. Backbone One , che ha colori e pulsanti speciali, ha un prezzo di 119 euro.

https://www.youtube.com/watch?v=I8pO9Dk8D3E

C'è anche l'app Backbone per personalizzare ulteriormente il controller. Ad esempio, premendo il pulsante arancione Backbone nell'app funziona come il pulsante Home PS di DualSense e consente di navigare tra i menu.

Attualmente, la società ha dichiarato che il gamepad Backbone PlayStation è disponibile solo per iPhone. Si dice anche che Anck disponga di una variante per smartphone Android a partire da novembre di quest'anno .

fonte@shiftdelete / Foto@Youtube