E' finito il ciclo di vita della Playstation 4

Siamo davvero arrivati a fine ciclo di vita per la mitica console Playstation 4 della Sony.

Sony non ha avuto altra scelta che dare nuova vita alla sua vecchia console, a causa degli impatti della pandemia COVID-19 sul mercato globale, che a sua volta ha avuto un forte impatto sulla produzione e distribuzione della vostra nuova console.

Infatti, anche a metà del 2022, Sony continua ad avere qualche difficoltà nel mantenere in salute le scorte della sua ultima console.

Proprio per questo, come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi 2 anni, anche i giochi più desiderati e attesi per PS5 sono arrivati ​​su PS4.

Infatti, anche God of War Ragnarok seguirà la stessa strada, arrivando su PS4 e PS5 il prossimo 9 novembre. Ma, secondo quanto riportato da Leak, potrebbe essere uno degli ultimi.

Sony smetterà di riportare i numeri di vendita della console, per concentrarsi finalmente solo su PlayStation 5.

Nel frattempo, Sony ha in programma di aumentare notevolmente la produzione della sua ultima PS5. Spedendo sugli scaffali circa 18 milioni di consolle. Se lo sforzo andrà bene, Sony sarà in grado di battere i record per la spedizione di unità ai negozi.