Home Smartphone e Tablet OnePlus 3T, il “Turbo” smartphone si svela il 14 novembre

OnePlus 3T, il “Turbo” smartphone si svela il 14 novembre

di Redazione 08/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C’è grande attesa per il nuovo top gamma dell’azienda cinese OnePlus 3T, il “Turbo” smartphone che sarà presentato ufficialmente il 14 novembre. Pare che a Shenzhen le cose le facciano talmente bene che il top di gamma OnePlus 3 che precede il 3T è stato annoverato dagli esperti del settore tra i migliori dispositivi Android, in rapporto qualità-prezzo, presenti sul mercato. OnePlus ci prova in tutti i modi ad accorciare la distanza con il colosso Huawei considerato, ma ancora per poco a giudicare dalle ultime stime, il terzo produttore di smartphone al mondo dopo Apple e Samsung. Come sarà l'atteso OnePlus 3T? Molto potente, forse il più potente smartphone del 2016. Non a caso quella “T” sta per “Turbo”. Partiamo dal processore: uno Snapdragon 821, il nuovo SoC top di gamma di Qualcomm "refresh" di Snapdragon 820. Si tratta di un processore dalla frequenza operativa più alta rispetto al modello attuale. Il telefono sfoggia un display da 5,5 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e tecnologia Optic AMOLED. Ha 6 GB di Ram LPDDR4 e una memoria interna che varia da 64 a 128 GB. Il comparto multimediale è formato da una fotocamera posteriore da 16 MegaPixel e una anteriore da 8. La prima sfrutta la tecnologia Sony IMX398 e l’obiettivo è in grado di catturare ancora più luce grazie a un’apertura da f/1.7 e all’autofocus di tipo dual-core che si rivela molto utile per le immagini in movimento. A bordo di OnePlus 3T troviamo il sistema operativo Oxygen OS basato sulla potenza Android Nougat aggiornato alla versione 7.0. La batteria è da 3900 mAh. OnePlus 3T arriverà sul mercato a un costo che si dovrebbe aggirare intorno ai 480 dollari.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp