Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple potrebbe aver condiviso, sul Watch Series 8 e Watch Ultra, il suo SoC Apple S8.

Secondo il rapporto, entrambi i nuovi modelli di Apple Watch utilizzano lo stesso silicio dei loro predecessori.

Insolitamente, Apple non ha fornito molti dettagli sul suo chipset Apple S8 durante la presentazione di Far Out della scorsa settimana.

Sebbene la società abbia solo confermato che Watch Ultra e Watch Series 8 si basano su un processore dual-core a 64 bit con clock a 1,8 GHz, entrambi sono integrati da 1 GB di RAM e 32 GB di memoria flash.

Tuttavia, l'utente @s1guza ha notato che Watch Series 8, Watch Ultra e persino Watch SE 2 hanno CPID "T8301", lo stesso ID di Watch Series 6 e Watch Series 7.

In altre parole, i modelli di Apple Watch di quest'anno funzionano con gli stessi chipset da cui molte persone potrebbero aver effettuato l'aggiornamento.

Come sottolinea il sito MacRumors, l'inclusione di chipset identici potrebbe spiegare perché Apple ha paragonato l'Apple S8 all'Apple S5 piuttosto che l'Apple S6 o l'Apple S7.

Inoltre, Apple ha mantenuto il chip wireless W3, limitando i suoi smartwatch alla connettività WiFi 4. Al contrario, Apple ha aggiornato Watch Ultra al Bluetooth 5.3, anche se per qualche motivo tale aggiornamento non si estende alla Watch Series 8.

Nel frattempo, Samsung ha appena lanciato la serie Galaxy Watch5 con lo stesso chipset dei suoi predecessori e Google sta per annunciare Pixel Watch con un sistema basato sul processore Exynos 9110, introdotto da Samsung nel 2018.

