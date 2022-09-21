WhatsApp come nascondere lo stato online, solo Android
di Redazione
21/09/2022
Nascondere lo stato online di WhatsApp è possibile, attualmente su dispositivi Android e non ancora iOS.
Nelle ultime ore è diventata molto popolare la "Modalità Invisibile" di WhatsApp, che, come anticipato da WABetainfo, il sito specializzato nel servizio di messaggistica, è disponibile solo per la Beta di Android.
Questa nuova funzione ha la particolarità di nascondere lo stato "Online", per avere una privacy ancora maggiore nell'applicazione durante la chat.
Come attivare la "Modalità invisibile" di WhatsApp
Si precisa che, al momento, questo nuovo strumento non è attivabile sui dispositivi iOS, che dovranno attendere per averlo.
Tenendo conto di ciò, è necessario seguire una serie di semplici passaggi:
Vai a "Impostazioni"
Seleziona "Account"
Vai su "Privacy"
Ci sarà un'opzione "Ultimo accesso", che diventerà "Ultimo accesso e Online".
All'interno di quella sezione puoi scegliere a chi vuoi mostrare queste informazioni. Le opzioni sono:
Tutti – Visibile da qualsiasi utente di WhatsApp.
I miei contatti : informazioni disponibili solo per i contatti che l'utente ha programmato.
I miei contatti, tranne : permette di creare una sorta di "lista nera", come accade, ad esempio, con gli stati.
Nessuno : blocco totale delle informazioni sullo stato online.
Articolo Precedente
Call of Duty Modern Warfare 2, quali sono i pro e contro
Articolo Successivo
Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore
Redazione