Microsoft, Surface Phone: lo smartphone del riscatto

di Redazione 07/11/2016

Per Microsoft, pronta a lanciare sul mercato il suo Surface Phone, questo potrebbe essere lo smartphone del riscatto. Non è un mistero per nessuno che Microsoft nel settore della telefonia mobile non ha mai ottenuto risultati eccellenti. Per questo sta puntando molto sul suo telefonino che, secondo alcuni dovrebbe uscire nel 2017, per altri nel 2018. Intanto i rumors si susseguono e alimentano curiosità e attese. I più informati sono pronti a giurare che Surface Phone arriverà in tre varianti: 3GB di Ram+32GB di memoria interna; 6GB di Ram+128GB di spazio di archiviazione interno e (udite, udite!) addirittura una versione da 8GB di Ram+500 GB di memoria interna. In pratica ci si aspetta un dispositivo che sia PC, laptop e smartphone: un tre in uno davvero innovativo. Microsoft, infatti, doterebbe il suo device dell’accessorio “laptop dock” per permettere al Surface Phone di trasformarsi in un pratico PC portatile. All’interno dello smartphone, anche in considerazione del fatto che Intel non è più interessato ai dispositivi mobili, forse ci sarà un chip Atom. Insomma, a sentire i rumors, ci si aspetta uno smartphone molto potente. Forse unico nel suo genere. Tuttavia queste indiscrezioni che girano in rete se da un lato scatenano facili entusiasmi, dall’altro suscitano anche grande perplessità. Gli esperti, infatti, si chiedono: ma Microsoft come farà a risolvere il problema della batteria? Con queste prestazioni ce ne vorrà qualcuna che duri nel tempo. Ce la faranno a Redmond a garantire, oltre alle paventate straordinarie prestazioni, anche un’autonomia che sia all'altezza delle aspettative? Staremo a vedere.

