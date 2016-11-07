Home News PS4 Pro pronta al lancio, Sony stila l’elenco dei giochi

di Redazione 07/11/2016

Il 10 novembre ci sarà il lancio ufficiale della PS4 Pro, PlayStation 4 Pro. e per l’occasione Sony ha pubblicato l’elenco dei giochi che già dal day one sono in grado di sfruttate le maggiori capacità dell’hardware della nuova console. Processore e GPU potenziati per sfruttare al meglio il pannello dei televisori 4K e la modalità HDR e, in più, un framerate molto più stabile e, sicuramente più veloce. Queste sono solo alcuni dei miglioramenti che Sony ha operato sulla sua ultima console videoludica. Sony ha ufficializzato in queste ore l’elenco dei giochi ottimizzati che sfrutteranno al meglio le nuove potenzialità della PS 4 Pro fin dal giorno del lancio. Nell’elenco pubblicato da Sony si contano oltre trenta giochi. Un numero questo destinato a crescere in fretta, almeno questo è quanto assicurano dalla multinazionale giapponese Per il momento i giochi ottimizzati sono: Battlefield 1, Bound, Call Of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Deus Ex: Mankind Divided, Driveclub VR, FIFA 17, Firewatch, Helldivers, Hitman, Hustle Kings, inFAMOUS First Light, inFAMOUS Second Son, Knack, Mafia 3, Middle-earth: Shadow of Mordor, NBA 2K17, Paragon, PlayStation VR Worlds, Ratchet & Clank, Rez Infinite, RIGS Mechanized Combat League, Rise Of The Tomb Raider, Robinson: The Journey, Smite, Super Stardust Ultra, The Elders Scrolls Online: Tamriel Unlimited, The Elders Scrolls Online: Skyrim Special Edition, The Last Of Us Remastered, The Last Of Us: Left Behind, The Playroom VR, Titanfall 2, Tumble, Uncharted 4: A Thief’s End, Until Dawn: Rush of Blood, Viking Squad, World Of Tanks, XCOM 2, Battlezone, Wheels of Aurelia, Thumper, Dishonored, Mantis Burn Racing.

