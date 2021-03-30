Xiaomi: Il nuovo caricatore wireless per tre dispositivi contemporaneamente

Xiaomi non solo ha presentato i suoi nuovi telefoni di punta al suo recente evento, ma ha anche annunciato un caricabatterie wireless in grado di caricare tre dispositivi contemporaneamente.

Il caricabatterie wireless dell'azienda cinese contiene 19 bobine di rame. Questo design consente agli utenti del dispositivo di poter utilizzare una vera e propria stazione di ricarica.

Il nuovo prodotto di Xiaomi è compatibile con tutti i dispositivi che supportano lo standard di ricarica wireless Qi. La stazione di ricarica, che può fornire un totale di 60 watt di potenza, può caricare i dispositivi posti su di essa ad una velocità di 20 watt.

L'azienda ha detto che ci sono voluti due anni per risolvere il problema del surriscaldamento. Il caricabatterie wireless di Xiaomi sarà venduto al prezzo 92 dollari. Al momento non è chiaro se verrà rilasciato al di fuori della Cina