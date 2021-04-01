Xiaomi cambia logo e i social si scatenano

Il produttore di smartphone e dispositivi Xiaomi ha apportato una modifica al suo logo.

Il produttore cinese Xiaomi ha deciso di modificare il suo logo. L'azienda ha reso il suo design precedente, che nel suo nuovo logo sembra un quadrato, più arrotondato.

Si è parlato molto sui social media sul fatto che non ci sia in realtà una grande differenza tra il nuovo e il vecchio logo.

La sorpresa è arrivata al secondo giorno dell'evento Mega Launch. L'azienda ha svelato per la prima volta il suo nuovo design del logo preparato da Haraken Tokyo .

Il primo giorno del Mega Launch, l'azienda ha presentato i modelli di punta Mi 11 Pro , Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite . Inoltre, sono stati annunciati anche il Mi 11i, che è stato lanciato come versione globale del Redmi K40 Pro, e il nuovo dispositivo con cinturino intelligente Mi Band 6 .

Poiché la società non poteva adattare tutti i suoi prodotti in un evento , ha fatto un annuncio intitolato " One More Day" e ha chiesto ai suoi follower un altro giorno.

Nell'evento Mega Launch 2 tenutosi su YouTube, Xiaomi ha iniziato la giornata con il suo nuovo logo firmato Haraken Tokyo. Il design rinnovato ha attirato l'attenzione con i suoi bordi più morbidi rispetto al vecchio logo.

Le prime reazioni al nuovo logo sui social media sono state per lo più positive.