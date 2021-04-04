Loading...

GTA 6: Non prima del 2022 ma niente Ps4 e Xbox One

04/04/2021

Non più voci di corridoio ma finalmente qualche informazione in più per GTA 6, l'attesissimo gioco di Rockstar Games, il gioco sarebbe terminato e dovrebbe solo essere annunciato.

L'azienda, che da 8 anni va avanti sulle ali di GTA V, continuerà ancora su questa linea, perché per il momento GTA V arriverà con una versione aggiornata per PlayStation 5 e Xbox Series.

Una persona che afferma di essere un dipendente dell'azienda, ha annunciato che la fase di costruzione di GTA 6 è terminata e il gioco è pronto. In questo discorso, che non è stato ancora chiarito, si afferma che il gioco dovrebbe essere solo annunciato.

Rockstar Games rispolvera comunque ancora una volta GTA V e lo presenterà per le console di nuova generazione con la sua grafica rinnovata. La società, potrebbe annunciare GTA 6 al più presto alla fine del 2022 .

Probabilmente il nuovo GTA sarà esclusivo per PlayStation 5 e Xbox Series per poi arrivare sulla piattaforma PC.

GTA 6 non dovrebbe essere rilasciato per PS4 e Xbox One.

