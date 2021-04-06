Huawei P50, le indiscrezioni sul design

Le ultime indiscrezioni trapelate in rete hanno mostrato il design del prossimo telefono Huawei P50, le immagini rivelano chiaramente il design della fotocamera nel prossimo telefono.

Sono infatti trapelate nel web, foto 3D e un video che mostra il design del P50, secondo le fughe di notizie individuate finora su Internet.

Le immagini tridimensionali rivelano il design del Huawei P50, che imita il design del P50 Pro, poiché l'unità della fotocamera posteriore include due delle unità circolari con gli obiettivi della fotocamera, poiché ogni unità include due sensori.

Le aspettative indicano che le impostazioni della fotocamera sono dotate di un sensore con ampi angoli di visione e l'ultimo teleobiettivo, quindi le impostazioni non includeranno obiettivi periscopici, mentre la versione P50 Pro è dotata di un sensore con ampi angoli di visione e un altro con angoli di visione ultra ampi, teleobiettivi, periscopio e fotocamera 3D ToF.

https://www.youtube.com/watch?v=fS7Md63uVeY

Inoltre, le indiscrezioni indicano che la serie P50 è dotata di un sensore principale Sony IMX800 in due versioni, poiché questo sensore ha una dimensione di 1 pollice e la nuova versione del sensore IMX700.

Le aspettative indicano che la serie P50 sarà lanciata con 4 opzioni di colore: nero, bianco, blu e anche beige. I telefoni dovrebbero supportare anche il chip del processore Kirin 9000.

fonte - Foto@Wikimedia