Xiaomi: Tre smartphone con chip Snapdragon 870

09/04/2021

Le ultime indiscrezioni trapelate in rete, hanno confermato che Xiaomi starebbe per lanciare tre nuove versioni di smartphone entro la fine dell'anno, saranno dotate di chip Snapdragon 870.

Xiaomi ha equipaggiato sia i telefoni Mi 10S che Redmi K40 con il chip del processore Snapdragon 870, e ancora una volta il gigante cinese si sta preparando a lanciare nuove versioni con il chip Snapdragon 870, ma le indiscrezioni non sono andate oltre.

Il chip Snapdragon 870 è una delle versioni di Qualcomm dei chip del processore basata su una precisione di produzione di 7 nanometri, che supera il chip Snapdragon 865 Plus, e presenta Kryo 585, che ha una velocità di 3,2 GHz, e include una scheda grafica Adreno 650 e un chip modem Snapdragon X55 5G che supporta la connettività alle reti mmWave e sub-6GHz supporta anche Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e anche Quick Charge 4 Plus.

Il chip del processore Snapdragon 870 è la scelta preferita dai produttori di telefoni, poiché funziona bene nei feature phone con un buon livello di prezzo.

È stato riferito che Xiaomi è una delle società che utilizza il chip Snapdragon 870, poiché ha fornito al mercato versioni Oppo, Motorola e iQOO con il chip Snapdragon 870.

