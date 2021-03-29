WhatsApp si aggiorna e permette di contattare gli sviluppatori
di Redazione
29/03/2021
La versione beta di Android di WhatsApp è stata aggiornata. Con l'aggiornamento, è stata introdotta una nuova funzionalità, chiamata anche "funzionalità di notifica". Di conseguenza, gli utenti potranno ora contattare direttamente gli sviluppatori di WhatsApp.
WhatsApp all'interno di Facebook ha aggiunto una nuova funzionalità alla piattaforma.
L'applicazione di messaggistica, che ha circa 2 miliardi di utenti, ha ora aperto la strada ai suoi utenti per contattarli direttamente.
Secondo Sputnik, WhatsApp ha aggiornato la versione beta di Android, consentendo ai suoi utenti di contattare direttamente gli sviluppatori di WhatsApp. Questa funzione è stata interpretata come un "periodo di preavviso" in WhatsApp.
Grazie a questa funzionalità, gli utenti non dovranno più utilizzare un metodo più duraturo come la corrispondenza e-mail per comunicare con gli sviluppatori.
In altre parole, grazie a questa funzionalità, gli utenti di WhatsApp potranno condividere i problemi che sperimentano o gli errori che hanno scoperto direttamente con i nomi autorizzati.
La funzione inclusa nella versione beta di Android 2.21.7.3 di WhatsApp è anche chiamata "funzione di notifica".
Articolo Precedente
Xiaomi: Il nuovo caricatore wireless per tre dispositivi contemporaneamente
Articolo Successivo
Apple: Nuovo aggiornamento per la vulnerabilità iOS
Redazione