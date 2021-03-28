Apple: Nuovo aggiornamento per la vulnerabilità iOS

Apple ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per risolvere la vulnerabilità zero-day nel sistema operativo iOS, che colpisce iPhone, iPad e iPhone. IPod e Apple Watch.

Il difetto è stato scoperto nel motore del browser "WebKit" che consente agli aggressori di lanciare attacchi di testo globali attraverso i siti dopo aver ingannato gli obiettivi per aprire contenuti Web dannosi sui propri dispositivi.

La Apple è a conoscenza di un rapporto che afferma che questo problema potrebbe essere stato "attivamente sfruttato", ha detto la società in un rapporto di avviso sulla sicurezza pubblicato venerdì sul suo sito web.



Apple ha dichiarato: "Questo aggiornamento fornisce importanti novità in termini di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti".



È stato riferito che questo è il settimo aggiornamento relativo a questa vulnerabilità negli ultimi cinque mesi.

E i ricercatori sono stati in grado di trovare una grave falla di sicurezza che consente agli hacker di penetrare nei computer Mac, che funzionano con un chip.

I ricercatori sulla sicurezza informatica della Cornell University hanno affermato, in un rapporto pubblicato sul sito ufficiale dell'università, che i nuovi computer Apple sono vulnerabili agli attacchi anche se disabilitati JavaScript nel browser.

La vulnerabilità consente agli hacker di vedere l'attività degli utenti sul Web utilizzando un metodo nella gerarchia dei pacchetti, in modo che non possa essere aggirato. JavaScriptNon solo può anche bypassare le tecnologie per la privacy come le reti virtuale.