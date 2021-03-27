Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple AirPods 3, quando verranno rilasciate

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Secondo indiscrezioni trapelate in rete, un fornitore Apple avrebbe avviato la produzione di massa, relativa al programma di rilascio di AirPods 3.

Il famoso analista Ming-Chi Kuo ha stimato all'inizio di marzo che le prossime cuffie wireless di Apple, le AirPods 3, dovrebbero essere commercializzate alla fine del 2021. Una proiezione ora supportata dalle fonti di Digitimes. Sul portale infatti informano che un fornitore, ASE Technology, ha avviato la produzione di sensori ottici che verranno utilizzati sulla prossima generazione di AirPods.

Questo programma si adatta bene alla produzione di massa che inizierà nei prossimi mesi, tra luglio e settembre, per un lancio commerciale su larga scala alla fine dell'anno.

Dal lancio dei primi AirPods, la linea di periferiche audio di Apple è cresciuta in modo significativo fino al rilascio delle prime cuffie AirPods Max. È soprattutto un vero successo per il marchio Apple che gli permette di espandere ulteriormente il proprio mercato al di fuori dell'iPhone, diversificando così le proprie fonti di guadagno.

Gli AirPod di terza generazione sono già trapelati più volte, non si conoscono ancora le esatte novità previste per queste nuove cuffie, che dovrebbero in particolare ignorare l'isolamento acustico attivo, sempre riservato ad AirPods Pro .

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple: Nuovo aggiornamento per la vulnerabilità iOS

Articolo Successivo

La Samsung produrrà i display per iPhone 13

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022