Apple AirPods 3, quando verranno rilasciate
di Redazione
27/03/2021
Secondo indiscrezioni trapelate in rete, un fornitore Apple avrebbe avviato la produzione di massa, relativa al programma di rilascio di AirPods 3.
Il famoso analista Ming-Chi Kuo ha stimato all'inizio di marzo che le prossime cuffie wireless di Apple, le AirPods 3, dovrebbero essere commercializzate alla fine del 2021. Una proiezione ora supportata dalle fonti di Digitimes. Sul portale infatti informano che un fornitore, ASE Technology, ha avviato la produzione di sensori ottici che verranno utilizzati sulla prossima generazione di AirPods.
Questo programma si adatta bene alla produzione di massa che inizierà nei prossimi mesi, tra luglio e settembre, per un lancio commerciale su larga scala alla fine dell'anno.
Dal lancio dei primi AirPods, la linea di periferiche audio di Apple è cresciuta in modo significativo fino al rilascio delle prime cuffie AirPods Max. È soprattutto un vero successo per il marchio Apple che gli permette di espandere ulteriormente il proprio mercato al di fuori dell'iPhone, diversificando così le proprie fonti di guadagno.
Gli AirPod di terza generazione sono già trapelati più volte, non si conoscono ancora le esatte novità previste per queste nuove cuffie, che dovrebbero in particolare ignorare l'isolamento acustico attivo, sempre riservato ad AirPods Pro .
